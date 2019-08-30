Будем «докручивать», заставлять УК работать надлежащим образом – Андрей Чибис

Врио губернатора Андрей Чибис поставил задачу ремонтировать подъезды в регулярном режиме. Глава региона и главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова вчера роконтролировали ход ремонтных работ в подъездах жилых домов Ленинского округа города Мурманска, находящихся под управлением группы компаний «Севжилсервис».

Напомним, работа управляющей компании вызывает наибольшее количество нареканий жителей. Реальная угроза отзыва лицензии вызвала активизацию деятельности. Так, началась активная работа по ремонту и генеральной уборке подъездов в подведомственных домах. До конца года предстоит отремонтировать порядка 70 подъездов, из них 32 – в срок до 1 сентября.

«Плохо, что для того чтобы начать ремонт подъездов, потребовалось лишить компанию лицензии и исключить дома из управления. Эта работа не требует особенных затрат средств и времени, это вопрос правильного управления многоквартирными домами. Не радует, что отремонтирован один подъезд в одном месте, один – в другом месте», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона констатировал, что качество работы управляющих компаний в Мурманске и области абсолютно недопустимое. Правительство Мурманской области системно занимается выстраиванием этой работы.

«Наведение порядка началось, но до идеала ещё далеко. Эту тему мы не отпустим. Будем «докручивать», заставлять УК работать надлежащим образом», – заверил Андрей Чибис.

Также врио губернатора пообщался с жильцами домов, жалобы и предложения граждан взяты на контроль.