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Мурманская область. Арктика01.08.17 14:29

Будем с деньгами: налогоплательщиками Апатит и Кировска за I полугодие 2017 года уплачено около 6 млрд рублей налогов

В I  полугодии 2017 года в Апатитах и Кировске осуществляли деятельность 1163 организации и 2136 индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИФНС № 8 по Мурманской области, за прошедший квартал налогоплательщиками двух городов перечислено всего 5 млрд 869,1 млн рублей. Из указанной суммы в бюджет области поступило 3850,4 млн рублей, 310,1 млн рублей перечислены в бюджет города Апатиты и 281,7 млн рублей - в бюджет города Кировска.

Основная доля поступающих налогов в бюджеты городов приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ): по Кировску доля этого налога в налоговых доходах составляет 78,7%, в Апатитах - 53,4%.

Основное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Апатитах и Кировске, заняты в сфере торговли и оказания услуг. На долю уплачиваемых ими единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения, приходится 18,2% всех налоговых платежей в местные бюджеты. Всего ЕНВД в I  полугодии 2017 года поступило 21,6 млн рублей: в бюджет города Апатиты - 14,5 млн рублей, Кировска - 7,1 млн рублей. Налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения - 86,1 млн рублей, в том числе: от налогоплательщиков г.Апатиты - 64,9 млн рублей, 21,2 млн рублей - г.Кировска.

Физическими лицами - плательщиками имущественных налогов за I полугодие 2017 года было уплачено в бюджет 6,6 млн рублей транспортного налога (4,3 млн рублей - налогоплательщиками Апатит и 2,3 млн рублей - Кировска) и 5,5 млн рублей налога на имущество (3,6 млн рублей - по г.Апатиты и 1,9 млн рублей - Кировску).

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