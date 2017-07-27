Будем с деньгами: налогоплательщиками Апатитов и Кировска уплачено около 6 млрд рублей налогов

В I полугодие 2017 года налогоплательщиками Апатитов и Кировска уплачено около 6 млрд рублей налогов. В этих городах осуществляли деятельность 1163 организации и 2136 индивидуальных предпринимателя. За прошедший период налогоплательщиками двух городов перечислено всего 5 миллиарда 869,1 млн рублей. Из указанной суммы, в бюджет области поступило 3850,4 млн рублей, 310,1 млн рублей - в бюджет города Апатиты и 281,7 млн рублей – города Кировска.

Основная доля поступающих налогов в бюджеты городов приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ): по г.Кировску доля этого налога в налоговых доходах составляет 78,7%, в Апатитах – 53,4%.

Основное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Апатитах и Кировске, заняты в сфере торговли и оказания услуг. На долю уплачиваемых ими единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения, приходится 18,2% всех налоговых платежей в местные бюджеты.

Всего ЕНВД в I полугодие 2017 года поступило 21,6 млн рублей: в бюджет города Апатиты – 14,5 млн рублей, Кировска – 7,1 млн рублей. Налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения – 86,1 млн.рублей, в том числе: от налогоплательщиков г. Апатиты – 64,9 млн.рублей, 21,2 млн рублей – г. Кировска.

Физическими лицами – плательщиками имущественных налогов за I полугодие 2017 года было уплачено в бюджет 6,6 млн рублей транспортного налога (4,3 млн рублей – налогоплательщиками Апатит и 2,3 млн рублей –Кировска) и 5,5 млн рублей налога на имущество (3,6 млн рублей – по г.Апатиты и 1,9 млн рублей – Кировску).