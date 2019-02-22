Будем с деньгами! В Мурманской области доля налога на доходы физических лиц в общем объёме поступлений составляет 61%

В УФНС России по Мурманской области подвели итоги налоговых поступлений за январь 2019 года и отметили увеличение налоговых платежей, перечисленных в бюджеты муниципальных образований Мурманской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём налоговых поступлений в местные бюджеты региона вырос на 18,5%, или на 106 млн рублей и составил 681 млн рублей налогов и сборов.

Основным бюджетообразующим налогом муниципальных образований Мурманской области является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объёме поступлений составляет 61%. Поступления НДФЛ достигли 418 млн рублей, что на 9,5% выше уровня января 2018 года.

На территории Мурманской области осталась основная часть, уплаченных северянами налогов – 71%. Доходы консолидированного бюджета Мурманской области за счет налоговых поступлений по итогам января 2019 года составили 2,5 млрд рублей.

Традиционно четыре основных налога дают 95% всех поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области: налог на доходы физических лиц – 1,4 млрд рублей, или 57% от общего объёма поступлений; налог на прибыль организаций – 603 млн рублей (24%); налоги на имущество – 193 млн рублей (8%); налоги на совокупный доход – 144 млн рублей (6%).

Специалисты УФНС России по Мурманской области отмечают прирост по отдельным видам налоговых платежей, формирующих консолидированный бюджет региона. Так, по сравнению с уровнем января 2018 года поступления налога на доходы физических лиц выросли на 10%, налога на совокупный доход – на 6%, по имущественным налогам – почти на 45%. При этом в структуре поступлений имущественных налогов наблюдается рост поступлений по земельному налогу организаций в 3 раза, или на 64 млн рублей, по транспортному налогу физических лиц на 16%, или на 3 млн рублей и по транспортному налогу организаций на 12%.

Кроме этого, налоговыми органами региона мобилизовано платежей за пользование природными ресурсами в январе 2019 года в сумме 121 млн рублей.