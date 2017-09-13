Будем с рыбой! Рыбаки Северного бассейна выловили 440,3 тысячи тонн водных биоресурсов

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 11 сентября текущего года составил 3 млн 551 тысяча тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 58,0 тысяч тонн), что на 39,6 тысячи тонн, или на 1,1% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна в этот период выловили 440,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 13,8 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 16,8 тысячи тонн – до 322,5 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 7,8 тысячи тонн – до 81,1 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 24,6 тысячи тонн и достиг 312,3 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 224,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 14,9 тысячи тонн в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.