«…Будем жить как боги?..» - Мурманский областной драматический театр завершил 78-й театральный сезон

Мурманский областной драматический театр завершил театральный сезон спектаклем «…Будем жить как боги?..» по пьесе Ю. Полякова и премьерными показами музыкальной сказки для детей «Зачарованное царство» по пьесе А. Богачевой.

78-й творческий сезон был насыщен множеством ярких событий. Репертуар театра пополнился шестью новыми спектаклями: «Мурманск. Признание в любви ... Голоса родного города», «…Будем жить как боги?..», «Цилиндр», «Rock-n-roll на закате», детскими постановками «Весёлый Роджер-2, или Пиратский праздник – Новый год» и «Зачарованное царство», состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Российской Федерации, актера и режиссера Александра Водопьянова.

Спектакль «Мурманск. Признание в любви ... Голоса родного города», который поставил режиссер Никита Ковалев по произведению Нины Арно, стал настоящим подарком от областного драматического театра столице Заполярья к 100-летнему юбилею.

Одним из значимых событий этого сезона стали гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского и Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, которые прошли в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия города-героя Мурманска.

В течение сезона труппа областного драматического театра много гастролировала по Мурманской области: тридцать пять гастрольных спектаклей посмотрели около 11 тысяч северян.

Особое внимание театром уделялось благотворительной работе. Артисты выезжали со спектаклями в детскую городскую клиническую больницу, дом-интернат для престарелых и инвалидов. Гостями благотворительных концертов и спектаклей театра стали ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, несовершеннолетние дети из многодетных семей.

Уникальным опытом для артистов и учеников мурманской средней школы №18 стала «Неделя театра в школе», приуроченная к Международному Дню театра. Итогом творческой работы стало совместное мероприятие на сцене театра.

Всего за театральный сезон артисты областной драмы показали 280 спектаклей, которые посмотрели почти 59 тысяч зрителей.

Уже 22 сентября в «Атлантике» спектаклем «…Будем жить как боги?..» театр откроет 79-й творческий сезон, а 13 и 14 сентября мурманские артисты отправятся на гастроли в область с детскими спектаклями. В новом театральном сезоне зрителей ждут новые, интересные и яркие постановки.