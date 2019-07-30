Мурманская область. Арктика30.07.19 07:15
Следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ - с 14.00 до 17.00 часов. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
500 метров.
Будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск
31 июля с 15.00 до 16.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.
Следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ - с 14.00 до 17.00 часов. Радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
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Он ряжаный
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