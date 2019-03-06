Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета по направлению «Комфортная и безопасная среда», на котором рассматривались инициативные предложения депутатов Мурманской областной Думы.

«Сегодня мы присутствуем на заключительном заседании рабочей группы по причине создания новых коллегиальных органов, связанных с интеграцией региональных проектов в государственные программы Мурманской области», – отметил Евгений Никора.

В целях упорядочения деятельности коллегиальных совещательных органов и координации работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, направленной на социально-экономическое развитие региона, будет создан Совет по стратегическому развитию Мурманской области и упразднены действующие совещательные органы в том числе Программно-целевой совет Мурманской области с президиумом и рабочими группами.

В состав Совета по стратегическому развитию войдут представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, депутаты Мурманской областной Думы, а также представители общественности. Основной функцией Совета будет принятие оперативных решений по разработке и реализации государственных программ Мурманской области и региональных проектов.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены 12 национальных проектов и программ, а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. С 2019 года на территории Мурманской области стартовали 46 региональных проектов, являющихся составляющими федеральных проектов. Поскольку реализация указанных проектов является основным инструментом достижения национальных целей, установленных в «майском» указе, действующая система коллегиальных органов приведет к дублированию их функций при решении смежных вопросов.

Контроль за ходом реализации инициативных предложений депутатов Мурманской областной Думы продолжится в рамках проектных комитетов, курируемых вице-губернаторами Мурманской области.