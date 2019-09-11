Будущая модернизация ЗАТО Мурманской области войдёт в будущую программу развития Арктики

Сегодня в представительстве правительства Мурманской области в Москве состоялось совещание по исполнению поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о проработке механизма модернизации территорий ЗАТО и иных муниципалитетов, где проживают военные, данного по итогам встречи с главой региона Андреем Чибисом. В совещании приняли участие представители Минобороны, Минэкономразвития, Минфина, Минстроя и Минвостокразвития России.

Как подчеркнул Андрей Чибис, создание достойных условий жизни, особенно на территориях, где живут военные и члены их семей, – стратегическая задача для Мурманской области. «Мы прорабатываем комплексные планы развития для каждой территории, все они войдут в общий проект модернизации, причём это касается и жилого фонда, и всей городской инфраструктуры: дорог, сетей, общественных пространств», – прокомментировал врио губернатора Андрей Чибис.

По итогам совещания позиция региона была поддержана всеми профильными федеральными министерствами. Предполагается, что модернизация ЗАТО и других городов, где проживают военнослужащие, войдёт в программу «Социально-экономическое развитие Арктики» в виде отдельной подпрограммы.