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Мурманская область. Арктика25.09.19 09:30

Будущее и настоящее в тумане

«Чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне?», - спросили у россиян и получили поровну ответов «да» и «нет» специалисты «Левада-центра». Спросили, с какими чувствами люди смотрят на своё собственное будущее и на будущее России. Узнали, что с беспокойством и опасениями смотрят на своё 54% россиян, а на будущее страны ещё больше – 58%.

«Вполне ожидаемо, что более зажиточные более оптимистичны, среди них две трети уверены в завтрашнем дне», - отмечает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» в своей статье, опубликованной в «Ведомостях». На собственное будущее они смотрят «спокойно, с уверенностью» более половины (55%). Но в ответе о будущем страны - перевес беспокойства и опасений над спокойствием (50:46%). У бедных наоборот: собственное будущее их беспокоит больше (72%), чем общее (62%), уверенности в завтрашнем дне нет, говорят 67%.

«Наши опросы уже показывали: когда президент не остановил повышение пенсионного возраста, люди 40-54 лет восприняли это тяжелее всех. Они и теперь, год спустя, дают самые грустные ответы о будущем, отмечает Левинсон. - Они единственная возрастная категория, которая собственное будущее и будущее страны видит с одинаковым пессимизмом. И его вдвое больше, чем оптимизма. О спокойствии за будущее говорит треть, о беспокойстве – две трети. Не верящих в завтра у них в полтора раза больше, чем уверенных в завтрашнем дне».

Автор стать отмечает: «Надо быть молодым, тогда будет чувство, что завтрашний день – твой (63%) и твоё собственное будущее – в твоих руках, ты спокоен (61%). Но у молодёжи перевес оптимизма только при мысли о собственной жизни. По поводу перспектив страны в целом они менее скептичны, чем прочие, но и они оценивают судьбы России скорее с опасениями и тревогой (48%), чем спокойно и с уверенностью (46%)».

 

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