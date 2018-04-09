Запрещено движение и парковка всех видов транспорта от дома № 8 до дома № 5 по улице ЗелёнойОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.04.18 11:50

Будущее Мончегорска обсудят на Форуме социальных технологий «Город – это мы!»

Традиционный Форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится в Мончегорске 14 апреля. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администрации  муниципалитета. Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан.

Работа форума пройдёт по трём траекториям: обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан; дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий; диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе.

Участие в мероприятии примут Николас Гулик, ландшафтный архитектор в компании «Asplan Viak» (г.Тромсё, Норвегия), Владимир Шутилин, руководитель направления социальных и благотворительных проектов департамента регионального развития ПАО «Газпром нефть», Мария Батусова, организатор городских событий, Елизавета Киселёва, эксперт по социо-кулинарным проектам, Тайя Уйркас, художник и продюсер (г.Оулу, Финляндия), Сергей Тетерский, доктор педагогических наук, профессор, и другие.

Начнётся форум «Город — это мы!» 13 апреля с тематических встреч: от  кулинарного мастер-класса до интеллектуальных игр и киноклуба, — и впервые завершится постфорумной программой 15 апреля, во время которой заинтересованные участники смогут пообщаться с приглашенными спикерами.

Для визуального решения форума этого года использованы мотивы местного фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно», «Только наш Мончестер реально Юнайтед» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt-резиденции.

Вход на мероприятия форума свободный, но необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/690553/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствия
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+)14:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)
-PRO ДеньгиЛидеры по росту цен остаются белокочанная капуста, картофель и куриные яйца-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 74 копейки, евро – почти на 1,18 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПо требованию прокуратуры директор управляющей организации привлечён к административной ответственности-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика