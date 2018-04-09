Будущее Мончегорска обсудят на Форуме социальных технологий «Город – это мы!»

Традиционный Форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится в Мончегорске 14 апреля. Мероприятие проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администрации муниципалитета. Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан.

Работа форума пройдёт по трём траекториям: обсуждение общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан; дискуссионные и креативные площадки о разработке новых и самобытных городских событий; диалоги с экспертами об управлении собственными талантами в своем городе.

Участие в мероприятии примут Николас Гулик, ландшафтный архитектор в компании «Asplan Viak» (г.Тромсё, Норвегия), Владимир Шутилин, руководитель направления социальных и благотворительных проектов департамента регионального развития ПАО «Газпром нефть», Мария Батусова, организатор городских событий, Елизавета Киселёва, эксперт по социо-кулинарным проектам, Тайя Уйркас, художник и продюсер (г.Оулу, Финляндия), Сергей Тетерский, доктор педагогических наук, профессор, и другие.

Начнётся форум «Город — это мы!» 13 апреля с тематических встреч: от кулинарного мастер-класса до интеллектуальных игр и киноклуба, — и впервые завершится постфорумной программой 15 апреля, во время которой заинтересованные участники смогут пообщаться с приглашенными спикерами.

Для визуального решения форума этого года использованы мотивы местного фольклора. «За нами Тундра», «Здесь замерз Дед Мороз», «Просто тепло, когда холодно», «Только наш Мончестер реально Юнайтед» и другие — колоритные и самобытные фразы из жизни северных регионов от Ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) и PolArt-резиденции.

Вход на мероприятия форума свободный, но необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/690553/