Будущее Мурманской области - в розовом цвете

Мурманскую область с двухдневной рабочей поездкой посетил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Замминистра осмотрел стройплощадку верфи «НОВАТЭКа» в Белокаменке и провёл ряд совещаний, по итогам которых был принят пакет решений, ключевых для дальнейшего развития региона и Арктической зоны России в целом.

Так, для недропользователей, осваивающих новые месторождения в Заполярье, поправочный коэффициент инфраструктуры будет снижен с нынешнего значения 1,5 до единицы, что существенно удешевит такие проекты. Это, в частности, позволит начать освоение месторождения платиноидов Фёдорова тундра и Африкандовского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд.

Минвостокразвития также поддержит предложения Мурманской области в формирующуюся Стратегию развития Арктики. Речь в основном идёт о мерах поддержки инвестпроектов и налоговых льготах для бизнеса, работающего в Арктике, таких как, например, обнуление ставки налога на прибыль на 10 лет и снижение страховых взносов до 7,6%. Нашло поддержку и предложение региона об облегчении бремени для малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне: затраты предпринимателей на оплату дополнительных дней отпуска и проезда работников к месту отдыха будут вычитаться из отчислений в социальные фонды.

Отдельное внимание было уделено проекту «НОВАТЭКа». Как сообщил Александр Крутиков, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке может получить статус территории опережающего развития, соответствующее предложение будет сделано руководству компании.

Минвостокразвития примет активное участие в реализации программы реновации ЗАТО в Мурманской области. По каждому ЗАТО будет подготовлен комплексный план развития, который должно утвердить правительство РФ.

Помимо этого, по словам Александра Крутикова, на федеральном уровне в течение месяца будет проработан первый этап проекта «Новый Мурманск» – строительство конгрессно-выставочного центра. Замминистра отметил, что появление такого центра позволило бы перенести в Мурманск площадку Международного арктического форума.

«Всё-таки это форум про Арктику, и то, что, скажем, в этом году он проходил в Санкт-Петербурге, – это не очень правильно. Он должен проходить в Арктике. И если у нас получится сделать это здесь, в Мурманске – крупнейшем арктическом городе, это будет здорово», – подчеркнул Александр Крутиков.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что поддержка региона со стороны Минвостокразвития открывает перед регионом новые возможности по привлечению инвестиций. В свою очередь регион, по мнению замгубернатора, должен взять на себя задачу подготовки квалифицированных кадров для новых производств.

«По инициативе губернатора на базе МГТУ мы планируем сделать новый университет. С инвесторами, которые сейчас заходят в регион, отрабатываем их потребность в кадрах на ближайшие 15 лет. Надеемся, что новые условия для бизнеса, преференции позволят нам привлечь сюда людей из других регионов, которым будет интересно участвовать в совершенно новой странице развития Арктической зоны», – подчеркнула Ольга Кузнецова.