«Будущее начинается сегодня» - старшеклассники посетили «КАЗ»

В рамках совместного профориентационного проекта Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район с филиалом АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ» на территории «КАЗа» был дан старт акции «Будущее начинается сегодня».

Кандалакшский алюминиевый завод посетила группа десятиклассников школы № 10. Школьники побывали в музее завода. В зале совещаний бытового корпуса их вниманию был представлен фильм «80 лет алюминиевой промышленности России».

Учащиеся посетили склад готовой продукции, анодной массы, глинозёма, посмотрели кремниево-преобразовательную подстанцию, зашли в корпус электролиза и даже заглянули в литейное отделение. Старшеклассники много узнали о технологии изготовления алюминия. Экскурсия дала возможность десятиклассникам наглядно познакомиться с профессией металлурга

У ребят возникло много вопросов к сотрудникам предприятия.

Впереди ещё 8 встреч школьников с металлургами. Возможно, будущее этих мальчишек и девчонок будет связано с Кандалакшским алюминиевым заводом.

С 13 по 24 ноября школьников ожидает заочное участие в Кейсовом чемпионате «Профессионалы будущего». 15-16 декабря старшеклассникам будет представлена программа «Крылатый металл Кандалакши», которая в 2017 году одержала победу в конкурсе «Территория РУСАЛ».