Будущие энергетики будут работать летом на объектах производственного отделения «Северные электрические сети»

В Мурманске на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» открылся трудовой сезон студенческого энергетического отряда «Энергетик Заполярья-2017».

Одиннадцать учащихся кафедры энергетики и транспорта МГТУ прошли предварительные инструктажи, медицинскую комиссию, обеспечены страховкой и спецодеждой. С ними заключены трудовые договоры, на основании которых они в течение месяца будут работать в энергокомпании.

Это уже четвертый трудовой сезон для будущих энергетиков – работа студотрядов организуется на предприятии с 2014 года.

На торжественной линейке, которая прошла сегодня в Северных электрических сетях ребят проинформировали о характере и объемах предстоящих работ, напомнили о важности соблюдений правил охраны труда и техники безопасности, пожелали успешного освоения азов будущей профессии.

Совместная организация работы студенческого отряда проводится на основании соглашения между ПАО «МРСК Северо-Запада» и Мурманским государственным техническим университетом.