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Мурманская область. Арктика20.06.18 07:10

Будущие моряки получили ценный опыт работы на ледоколе «Капитан Драницын» в суровых арктических условиях

15 июня ледокол «Капитан Драницын» прибыл в морской порт Мурманск после более чем 50-дневного рейса. Во время рейса ледокол обеспечивал ледокольную проводку судов от северной оконечности архипелага Новая земля до акватории морского порта Сабетта.

Во второй половине мая 2018 года силами ледокола «Капитан Драницын» была обеспечена ледокольная проводка и выгрузка 3 судов: танкер «Котлас», теплоход «С. Кузнецов» и теплоход «Инженер Трубин» на припай острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

После этого в первой половине июня 2018 ледокол прибыл в район акватории морского порта Варандей, где обеспечивал выгрузку танкеров у стационарного морского ледостойкого причала (СМЛОП).

Во время всего рейса на борту ледокола находились 20 курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ», обучающихся на втором курсе по специальностям «судовождение» и «эксплуатация судовых энергетических установок».

Будущие моряки получили ценный опыт работы на ледоколе в суровых арктических условиях, изучили устройство ледокола, работу его узлов и механизмов, непосредственно ознакомились с работой экипажа. Для обучающихся данный рейс станет ключевым в понимании правильности выбора будущей профессии моряка.

 

 

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