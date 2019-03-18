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Мурманская область. Арктика18.03.19 11:07

Будущие специалисты гостиничного сервиса приняли участие в региональном конкурсе «Профессионалы на Мурмане-2019»

Деловой центр «Azimut Отель Мурманск» стал площадкой для пятого мероприятия ежегодного регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2019» – конкурса по специальности «Гостиничный сервис». В соревновании приняли участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.

Первым этапом стала проверка знания теории – тестирование на основании действующих «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Далее предстояло выполнить два практических заданий: презентация на выбранную тему, связанную с гостиничным сервисом, и эссе на английском языке на тему «Туристические возможности города Мурманска и региона». Участникам необходимо было максимально полно и интересно выступить на заранее подготовленные темы и ответить на вопросы жюри.

Как отметила генеральный менеджер «Azimut Отель Мурманск» Елена Мосийчук, поток туристов в Мурманскую область возрастает с каждым годом, поэтому представители профессий, связанных с индустрией гостеприимства,  на текущий момент крайне востребованы. Члены жюри из персонала отеля отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, а после подведения итогов конкурса поделились с учащимися секретами профессии: что важно в гостиничном бизнесе, какие личные и профессиональные навыки необходимо развивать для того, чтобы добиться успеха в выбранной профессии.

Победителями конкурса профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис» стали: I место –  Алёна Кивер, студентка филиала Мурманского арктического государственного университета в  Кировске; II место – Наталья Лавриненко, студентка Апатитского политехнического колледжа им. Голованова Г. А.; III место – Елизавета Еремеева, студентка Мурманского технологического колледжа сервиса.

 

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