Мурманская область. Арктика23.01.18 08:30
Будут перекрывать движение автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск
Как сообщает «Мурманскатодор», 25 января в связи с производством взрывных работ с 11.00 до 15.00 по готовности планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 - км 0+850.
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Known
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Илья
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