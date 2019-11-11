Будут штрафовать - в Мурманске прокуратура округа выявила нарушения в деятельности управляющих организаций

29 октября прокуратурой Первомайского округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска были проведены обследования жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории округа.

По результатам проверки в деятельности управляющих организаций ООО «МУЖСК», ООО «ЖКХ НОРД», ООО УК «Техдом», ООО «Комфорт» и ООО «Мурманнедвижимость - сервис», ООО «Алые паруса», ООО «Северный город», ООО «УК Ваш дом», ООО УК «Метиа», ООО «Рикдом», ООО «ВентЭнергоСтрой», ООО «Севергрупп» и ООО «Северный альянс» выявлены нарушения жилищного законодательства в связи с неприятием надлежащих мер по очистке придомовых территорий и кровлей многоквартирных домов от снега и снежно-ледяных образований, вследствие чего 30 октября прокуратурой округа в адрес руководителей указанных управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, 6 ноября в отношении компании «Техдом», ООО «ЖКХ НОРД» и ООО «Комфорт» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».