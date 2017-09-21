Бухгалтер управляющей компании подозревается в присвоении денежных средств

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в одной из управляющих компаний Полярнозоринского района бывший главный бухгалтер незаконно присвоила денежные средства предприятия.

В ходе проверки оперативники установили, что женщина 1961 года рождения, занимая должность главного бухгалтера управляющей компании, в течение нескольких месяцев подделывала ведомости выдачи заработной платы сотрудникам организации. Всего в результате подделки финансовых документов женщина присвоила около 70 тысяч рублей. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что денежные средства потратила на собственные нужды.

По факту в отношении бывшего бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.