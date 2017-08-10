Мурманская область. Арктика10.08.17 20:25
Буксир идёт на выручку траулера «Проект-1», потерявшего ход в Баренцевом море
Как сообщает СКЦ «Росморречфлота», в 7.30 9 августа по информации МСКЦ Мурманск траулер «Проект-1» (собственник ООО «ГЕЛА», порт приписки Мурманск) при спуске трала произвёл намотку тралового мешка на винт.
Судно находится на промысле восточнее о. Кильдин Баренцева моря, хода нет. Для буксировки аварийного судна в Кольский залив следует буксир «Атрия» (собственник ФГБУ «Северный ЭО АСР», порт приписки Мурманск).
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 439 человек
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Последние комментарии
ЗюйД
10.08.17 21:36
Приведите статистику по поломкам судов в Баренцухе, а то сообщений по ЧП в море в последнее время стало много.
Комментарий к новости:Буксир идёт на выручку траулера «Проект-1», потерявшего ход в Баренцевом море
Мефодиевич
10.08.17 16:37
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