Мурманская область. Арктика23.04.18 08:59
Буксир Росатомфлота «Надым» спущен на воду
18 апреля на производственной площадке ООО «Краншип» (город Темрюк, Краснодарский край) состоялась торжественная церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот». Судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.
- Проект «Портофлот» выходит на стадию завершения, - говорит и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В мае запланирован ввод в эксплуатацию ледокольного буксира «Надым». Реализация проекта идет четко по графику. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров «Пур», «Тамбей» и «Юрибей» наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей.
Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде - 14 узлов. Максимальная осадка - 6,71 метра, длина - 36 метров, ширина - 13 метров. Численность экипажа - 10 человек.
Буксир «Надым» предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов.
В настоящее время ПАО «Выборгский судостроительный завод» (город Выборг) продолжает строительство портового ледокола «Обь». Это судно должно стать флагманом проекта «Портофлот».
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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