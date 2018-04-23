Буксир Росатомфлота «Надым» спущен на воду

18 апреля на производственной площадке ООО «Краншип» (город Темрюк, Краснодарский край) состоялась торжественная церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот». Судно названо в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.

- Проект «Портофлот» выходит на стадию завершения, - говорит и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В мае запланирован ввод в эксплуатацию ледокольного буксира «Надым». Реализация проекта идет четко по графику. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров «Пур», «Тамбей» и «Юрибей» наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей.

Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде - 14 узлов. Максимальная осадка - 6,71 метра, длина - 36 метров, ширина - 13 метров. Численность экипажа - 10 человек.

Буксир «Надым» предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта. В частности, ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов.