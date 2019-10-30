«Булава» из Белого моря улетела на Камчатку –первый и успешный выстрел с подлодки «Князь Владимир»

Головная атомная подлодка «Князь Владимир» на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой «Булава». Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведён испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», доложили в ведомстве. Стрельба была выполнена субмариной в рамках её плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

Полёт «Булавы» прошёл штатно, «её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», отмечает пресс-служба. Район стрельбы был закрыт для судоходства, режим обеспечили суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.