«Бумажный» клад в п.Зеленоборский вызвал ажиотаж среди журналистов

Представителями строительной организации при сносе старого дома в пос. Зеленоборский были обнаружены около ста государственных кредитных билетов номиналом в 1000 рублей, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 рубль образца конца XIX - начала XX века. Находку строители сдали в МО МВД России «Кандалакшский».

По факту обнаружения денежных купюр в настоящее время проводится проверка. Опрошены представители подрядной организации, свидетели, проведён осмотр места обнаружения клада.

Купюры в рамках процессуальной проверки будут направлены на исследование с целью установления их культурной и исторической ценности. По результатам заключения экспертов будет принято решение либо о передаче их в музей для дальнейшего обращения в доход государства, либо, если купюры не представляют исторической ценности, они будут возвращены нашедшим их строителям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по предварительной оценке, стоимость одной купюры колеблется от 700 до 8000 рублей.

Отметим, что некоторые интернет-площадки (severpost.ru, murmansk.kp.ru, mvestnik.ru) падкие до непроверенных сенсаций, распространили искажённую информацию о значимости этой находки, сопроводив её фотоснимками с золотыми и древними монетами, что придало несколько иное восприятие у читателей к этому событию.