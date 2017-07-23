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Мурманская область. Арктика23.07.17 16:29

Буйный гость отправил на больничную койку хозяина квартиры

В отдел полиции города Мончегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1971 года рождения с тупой травмы грудной клетки, переломами нескольких ребер, повреждением лёгкого, закрытым переломом костей носа, а также кровоподтеками, ссадинами и ушибленными ранами. Имеющиеся травмы, по словам медиков, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что пострадавший мужчина был доставлен из квартиры по ул.Ленина. Выехав на место происшествия и опросив соседей в качестве свидетелей, оперативники установили, что там произошла ссора. В  гостях у потерпевшего находился знакомый. Конфликт возник по малозначительному поводу после совместного распития спиртных напитков.

В результате ссоры гость нанёс не менее девяти ударов кулаком в область головы потерпевшего, затем толкнул последнего, от чего мужчина ударился грудной клеткой о табуретку.

Подозреваемый 1984 года рождения, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности, задержан по месту жительства. Позже он призналась в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем в отношении злоумышленника  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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