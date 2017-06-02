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Мурманская область. Арктика02.06.17 07:20

Была проделана серьёзная работа по созданию законодательного фундамента для устойчивого развития Арктики, а проблем осталось ещё много

Сергей Дубовой, председатель Мурманской облдумы,  провёл рабочую встречу с сенаторами – членами комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Рабочая встреча с делегацией Совфеда, в составе которой – сенатор от Ямало-Нецкого автономного округа Александр Ермаков, Ненецкого автономного округа Евгений Алексеев и Архангельской области Виктор Павленко – состоялась в областной думе. В ней также принял участие член Совета Федерации Игорь Чернышенко.

Региональный парламент представляли: председатель думы Сергей Дубовой, первый вице-спикер Владимир Мищенко, заместитель председателя думы Наталия Ведищева, председатель комитета думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных, руководитель аппарата думы Алексей Рыбакин.

Сергей Дубовой в своём приветственном слове сделал акцент на вопросе законодательного обеспечения развития Арктической зоны РФ.

– Нами была проделана серьёзная работа по созданию законодательного фундамента для устойчивого развития Арктики, – подчеркнул спикер. – Подготовленные предложения Мурманской областной думы в проект федерального закона о развитии Арктической зоны рассматривались на заседаниях Экономического совета при губернаторе Мурманской области, на площадке областной думы прошли общественные слушания. В результате были приняты и направлены в адрес правительства Мурманской области рекомендации и замечания к концепции закона, а также предложения по его доработке. Мы и дальше готовы работать и развиваться в данном направлении.

В ходе встречи была затронута тема переселения из ЗАТО. Отмечалась необходимость увеличения бюджетных ассигнований на реализацию федеральной целевой программы «Жилище». Она обусловлена тем, что численность граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО, состоящих на учёте в органах местного самоуправления, значительно превышает количество государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам – участникам программы, за 2015 – 2017 годы. В Мурманской области ситуация усугубляется наличием ещё одной категории, с нерешенным жилищным вопросом – военнослужащими, уволенными до 2005 года.

Другая актуальная проблема, для решения которой необходима, по мнению областных парламентариев, поддержка сенаторов – уровень оплаты труда гражданского персонала Северного флота.

– Следует поддержать ваши усилия по работе в перечисленных направлениях. Как минимум, мы должны использовать имеющиеся у нашего комитета Совфеда рычаги, чтобы донести позицию Мурманской области до федеральной власти, – подчеркнул член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко.

В диалоге был обозначен ещё ряд вопросов, участие в решении которых Совета Федерации, могло бы изменить ситуацию. Это передача полиции полномочий по составлению протоколов по некоторым «административным» статьям, изменение налогового законодательства, направленное против «ухода» из регионов налогоплательщиков, ремонт онкологического диспансера.

В завершение встречи Сергей Дубовой поблагодарил гостей за конструктивную встречу.

Сегодня делегация Совфеда отправится в Киркенес и далее в Вардё для участия в Российско-Норвежской межпарламентской встрече, темами которой станут сотрудничество в Арктике.

 

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