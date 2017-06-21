Бюджет-2016 - осторожный подход позволил в конечном итоге весьма неплохо завершить прошлый год

В Мурманской областной думе вчера прошли публичные слушания по проекту закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». В них приняли участие депутаты областной думы, первый вице-губернатор Алексей Тюкавин, руководители региональных органов и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, представители общественных организаций, представители общественных объединений. Общественную палату Мурманской области представляли Юрий Мананков, Игорь Стародумов и Денис Яковенко.

Публичные слушания открыл спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

– Подводя итоги исполнения бюджета 2016 года, мы отмечаем, что принятые меры позволили сохранить устойчивость функционирования экономики области, повысить эффективность бюджетных расходов, улучшить структуру государственного долга Мурманской области, – отметил председатель думы. – Бюджет – это, прежде всего, деньги налогоплательщиков. Поэтому очень важно, чтобы жители области не только знали о том, как расходуются средства, но и понимали процесс формирования и исполнения бюджета.

По информации регионального Минфина, исполнение областного бюджета в 2016 году осуществлялось в условиях постоянного мониторинга соблюдения достаточно жестких условий заключенных с Минфином России соглашений по предоставлению Мурманской области бюджетных кредитов на замещение коммерческой части государственного долга региона.

Необходимо было обеспечить баланс между соблюдением условий соглашений и недопущением их перевыполнения, что в дальнейшем также могло повлечь ужесточение условий предоставления последующих кредитных траншей региону.

– Члены общественной палаты привлекались к работе практически всех коллегиальных органов, которые занимаются бюджетированием, – рассказал секретарь общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков. – От стадии вынесения экспертного заключения на проект закона о бюджете до участия в заседаниях профильных групп программно-целевого совета. Поэтому все предложения и пожелания вносились нами в рабочем порядке.

– Когда мы рассматривали в 2015 году проект закона о бюджете 2016 года, мы называли его «осторожным», – отметил председатель комитета думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин. – Такой подход оправдал себя, поскольку было трудно прогнозировать поступление доходов в силу сложной экономической ситуации и, соответственно, принимать на себя дополнительные расходные обязательства. Этот осторожный подход позволил в конечном итоге весьма неплохо завершить год.

В течение 2016 года параметры областного бюджета были уточнены 2 раза. В результате внесенных изменений была обеспечена индексация заработной платы бюджетникам на 6,2% с октября 2016 года, предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части предоставления льгот ЖКУ, на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению, предусмотрены дополнительные ассигнования на компенсацию убытков ресурсоснабжающим организациям и на увеличение уставных капиталов АО «Мурманэнергосбыт» в целях обеспечения прохождения отопительного сезона 2016-2017.

Основные параметры областного бюджета в 2016 году исполнены в следующих объёмах: по доходам в сумме 57558,7 млн, что на 4,8% больше утверждённого законом об областном бюджете объёма доходов; по расходам – 53825,8 млн рублей, на 4% меньше уточненных бюджетных назначений.

Бюджет исполнен с профицитом в объёме 3732,9 млн рублей.

«В целом, общие прогнозы сбылись. И мы оцениваем исполнение бюджета на твёрдую четвёрку. Однако для формирования нового бюджета у нас есть следующие предложения: уточнить критерии оценки эффективности использования бюджетных средств по конкретным направлениям; активизировать работу по информированию о наличии и формах социальной поддержкой граждан и поддержке сельхозпроизводителей, носящей заявительный характер. Проанализировать востребованность конкретного направления поддержки; уточнить критерии отбора подрядчиков на производство работ за счёт средств бюджета с целью недопущения недобросовестных подрядчиков к использованию бюджетных средств», - сказал секретарь Общественной палаты Юрий Мананков.