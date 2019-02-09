Бюджет-2019 подрихтовали: доходы больше, но и расходы подросли

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ Т. Кусайко и И. Чернышенко, заместитель губернатора области Р. Дурягин, руководители профильных министерств, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты Мурманской области, общественности. Заседание вёл председатель областной Думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели свыше 20 вопросов.

Процедуру трёх чтений прошёл проект закона, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Разработка законопроекта связана с необходимостью приведения расходов областного бюджета в соответствие с законом о федеральном бюджете и с уточненными параметрами межбюджетных трансфертов, распределенными Мурманской области.

Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева представила депутатам проект закона об изменениях в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Она доложила депутатам о корректировках областного бюджета, необходимости их внесения и наиболее значительных изменениях.

Законопроектом предполагается увеличение общего объёма доходов на 4,5 миллиарда рублей, или на 7,4% к утверждённому объёму доходов, в целом объём доходов составит 65,4 миллиарда рублей, увеличение общего объёма расходов на 9,3 миллиарда рублей, или на 15,5% к утверждённому объёму расходов. В целом объём расходов составит 69,4 миллиарда рублей.

Корректировка доходов областного бюджета связана с распределением дополнительной финансовый помощи Мурманской области из федерального бюджета в размере 3,6 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда предусмотрены на реализацию национальных проектов, а также дополнительными 930 миллионами рублей налоговых доходов в связи с увеличением прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций.

Помимо расходов на цели, определенные майским указом Президента 2018 года, изменение расходов областного бюджета обусловлено необходимостью поддержки ресурсоснабжающих организаций региона для стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами. Также уточнены социально ориентированные расходы областного бюджета, в том числе за счё увеличения расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 1,7 миллиарда рублей и на проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели на 1 миллиард рублей.

Кроме того, увеличены объёмы финансовой поддержки муниципальных образований, из них 498,9 миллиона рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, 160,8 миллиона рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

С учётом корректировок дефицит областного бюджета составит 4 миллиарда рублей, или 7,1% к объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Основные параметры уточненного бюджета удовлетворяют требованиям бюджетного законодательства, а также одобрены федеральным Минфином и соответствуют заключенным с ним соглашениям.

Депутаты предложили правительству области при подготовке очередного уточнения бюджета предусмотреть выделение дополнительных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности медицинских учреждений Мурманской области с целью укрепления материально-технической базы и для обеспечения оказания высокотехнологической медицинской помощи.

Также предложено предусмотреть дополнительные средства на индексацию мер социальной поддержки, представить в областную Думу предложения (расчёты) по увеличению размера индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

Депутаты утвердили Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год, в которой содержится 69 проектов областных законов и 3 проекта федерального закона.

Мурманская областная Дума приняла обращение к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву по вопросу, связанному с расчётом платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах, переведенных на индивидуальные источники отопления.

Изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме приняты на федеральном уровне в конце прошлого года. Депутаты высказывают обеспокоенность применением этих корректировок ввиду неопределенности отдельных положений. В частности, в Правилах не содержится определения «индивидуальных квартирных источников тепловой энергии». Достаточно остро стоит вопрос правоприменения и распространения на предыдущие периоды (до 1 января 2019 года) нового порядка расчёта размера платы за отопление в отношении собственников помещений с индивидуальными источниками тепловой энергии.