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Мурманская область. Арктика12.11.19 09:30

Бюджет будет свёрстан по жёсткому сценарию, но доходную базу муниципальных бюджетов обещают увеличить

Во вторник, 12 ноября, в Мурманской областной Думе состоятся публичные слушания по проекту закона о региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 28 ноября бюджет будет рассмотрен в первом чтении, 12 декабря во втором и 17 декабря – в окончательном.

В 2020 году в Мурманской области будут увеличены суммы ряда дотаций и субсидий муниципалитетам из регионального бюджета. В свою очередь, местные власти должны мобилизовать усилия, чтобы сверстать муниципальные бюджеты в самый короткий срок, отметила в докладе на вчерашнем оперативном совещании в правительстве области врио заместителя губернатора – министр финансов региона Елена Дягилева.

При подготовке проекта бюджета в правительстве региона ориентировались на задачу сконцентрировать ресурсы на развитии. Пока пошли по наиболее жёсткому сценарию по общим параметрам, с максимально эффективным использованием тех ресурсов, которые есть в регионе. Теперь необходимо своевременно заключить все необходимые контракты, в том числе по процедурам, регламентированным нацпроектами. Принципиально важно, чтобы и муниципалитеты были готовы к своей части затрат, было отмечено во время обсуждения данного вопроса.

Как сообщила глава Минфина Елена Дягилева, в конце года бюджетный процесс требует большой кропотливой работы как на областном, так и на местном уровне. До 31 декабря необходимо утвердить все областные госпрограммы, а для этого нужно чётко понимать, какие именно потребности есть у муниципалитетов.

Муниципальные бюджеты вносятся на рассмотрение местных Советов не позднее 15 ноября. Как и областной бюджет, они должны быть сформированы на три года.

В будущем году доходная база местных бюджетов вырастет за счёт некоторых изменений в законодательстве и увеличения сумм ряда субсидий и дотаций. Так, на местный уровень передаётся зачисление неналоговых доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду (+ 40% или 132,5 млн рублей из областного бюджета, + 5% или 16 млн рублей из федерального). Общий объём субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований вырастет почти на 1,5 млрд рублей, или на 28,6% к объёму субсидий на 2019 год. Будет увеличен объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и субсидия на оплату труда.

 

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