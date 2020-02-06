Бюджет, эконом, комфорт, бизнес - новые классы обслуживания на РЖД

РЖД в марте 2020 году будут указывать в билетах новые классы обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщил журналистам директор компании по IT Евгений Чаркин.

В настоящее время при покупке билета указаны классы обслуживания в виде сочетания букв и цифр 1Э, 2Б и т.д., которые не очень понятны пассажирам без перехода к описанию. Холдинг РЖД сообщал о планах упростить понимание классов для пассажиров и ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году.

«В марте», - сообщил Чаркин в четверг в кулуарах делового завтрака «Цифровизация транспорта» на вопрос, когда будут указываться новые классы, пишет РИАН.