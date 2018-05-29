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Мурманская область. Арктика29.05.18 12:00

Бюджет флотской столицы – растут доходы и расходы

Сегодня состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель Евгений Алексеев. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Заседание началось с вручения главой ЗАТО Владимиром Евменьковым семье Забродских сертификата на приобретение квартиры по переселению в центральных регионах России, а Юрий Шадрин, депутат облдумы,  вручил Почётную грамоту Мурманской областной Думы Алле Статкевич.

С информации о предстоящих с 1 июля 2018 года изменениях в тарифах за коммунальные услуги перед депутатами выступила Елена Стукова, представитель комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

Депутаты внесли изменения в бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Изменения затронули основные параметры бюджета на 2018 год, в результате они составили: по доходам 2653740,7 тысячи рублей, увеличившись на 84787,5 тысячи рублей.  По расходам 2778316,4 тысячи рублей, увеличившись на 82196,2 тысячи рублей.

Решением Совета депутатов внесены изменения в Правила землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Межтерриториальному Центру занятости населения передано в безвозмездное пользование нежилое помещение, площадью 240 кв. метров сроком на пять лет по адресу ул. Корабельная, 2. Напомним, это помещение уже находилось в безвозмездном пользовании пять лет у Центра занятости населения.

В Муниципальную собственность депутаты приняли находившееся в оперативном управлении ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» здания инфекционного отделения площадью 1282,9 кв. метров и земельного участка под ним. В настоящее время у ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» отсутствует необходимость в использовании данного здания для осуществления уставной деятельности в связи с проведенными мероприятиями по оптимизации учреждения.

Среди принятых депутатами решений были нормативные правовые акты, касающиеся пенсионного обеспечения муниципальных служащих и замещавших муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Внесены изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

 

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