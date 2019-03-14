Бюджет Мурманской области - доходы снижаются, расходы растут

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 февраля текущего года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 3,2 млрд рублей (4% от годовых плановых назначений на 2019 год) со снижением к январю 2018 года на 3,3% (на 107,4 млн рублей), по расходам - 4,3 млрд рублей (5,3% от утверждённых бюджетных назначений) с ростом к аналогичному месяцу прошлого года на 10,2% (на 397 млн рублей).

Результат исполнения - дефицит в сумме 1,1 млрд рублей (на 1.02.2018 - 617,3 млн рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за январь 2019 года составили 2,8 млрд рублей, что на 47,3 млн рублей, или на 1,6%, ниже поступлений за аналогичный месяц прошлого года.

На сокращение налоговых доходов в основном оказало влияние уменьшение поступлений по: налогу на прибыль организаций - на 34,2 % (на 313,3 млн рублей) за счёт снижения поступлений от крупнейшего налогоплательщика в связи с переплатой за прошлые периоды; налогу на имущество организаций - на 13% (на 6,4 млн рублей) в связи с перечислением налога ранее установленного срока в аналогичном месяце прошлого года; налогу на имущество физических лиц - на 18,1% (на 3,4 млн рублей) по причине перехода на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В то же время наблюдался рост поступлений по налогу на доходы физических лиц - на 9,6% (на 122,3 млн рублей) в связи с увеличением среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций; акцизам - в 1,6 раза (на 87,9 млн рублей) в результате увеличения норматива зачисления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; земельному налогу - в 3,2 раза (на 64 млн рублей) в основном в результате отмены льготы по уплате налога для областных и муниципальных учреждений; транспортному налогу - на 14,3% (5,1 млн рублей), что связано с погашением организациями задолженности прошлых лет; налогу на добычу полезных ископаемых - на 4,3% (на 4,5 млн рублей) по причине не поступления в январе 2018 года платежа от крупнейшего налогоплательщика в связи со сложившейся переплатой за прошлые периоды.

Сокращение неналоговых поступлений в отчётном периоде на 12,4% (на 15,5 млн рублей) по отношению к январю 2018 года обусловлено в основном снижением доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

В сравнении с январем 2018 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области в общей сумме снизились на 15,1% (на 60,2 млн рублей), что связано с возвратом остатков субсидий и субвенций прошлых лет в аналогичном месяце прошлого года.

В структуре расходов затраты на социальную сферу возросли на 11% (на 339,8 млн рублей) и составили 80,2% в общей сумме расходов (на 1.02.2018 - 79,6%).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 0,2% от уровня января 2018 года.

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1.02.2019 составил 22,7 млрд рублей, с ростом на 2,1% (на 458,5 млн рублей) к январю 2018 года. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 41,8%, что на 5,8 процентных пункта ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. Муниципальный долг снизился с начала года на 2,7% (на 115,5 млн рублей) и на отчётную дату составил 4,2 млрд рублей.