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Мурманская область. Арктика20.12.17 14:28

Бюджет непростой, но мы будем изыскивать средства для развития города - Владимир Евменьков

20 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы, в котором принял участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. 

Начало заседания было не совсем обычным. Депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин вручил Почётные грамоты законодательного органа власти Мурманской области начальнику отдела по распределению жилой площади и переселению Елене Николаенко и специалисту 1 категории отдела административных и организационных вопросов Татьяне Дурневой.

А глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вручил ценные подарки членам сборной флотской столицы по волейболу, которые в 2017 году завоевали 1 места в Северо-Западной зоне 1 лиги чемпионата России, в Кубке Мурманской области и чемпионате Мурманской области по волейболу. Тренер команды Александр Фадеев, капитан Александр Шурдукало, игроки Яромир Насрулаев, Александр Каменев, Алексей Мосин, Виктор Петров, Владимир Пасниченко, Василий Мишанов, Алексей Столбун, Максим Мосин, Александр Потапов, Никита Плотников, Сергей Субботин.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2017 год, после выступления председателя Контрольно-счетной палаты Надежды Муриной приняли бюджет муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. По доходам бюджет флотской столицы составит 2 миллиарда 546 миллионов 971 тысяч рублей, по расходам 2 миллиарда 657 миллионов 880 тысяч рублей.

Выступая перед депутатами, Владимир Евменьков поблагодарил их за работу над бюджетом и его принятие. По этому вопросу депутаты провели 4 бюджетных слушания, на которых заслушали всех главных распорядителей бюджетных средств и Публичные слушания. Глава ЗАТО подчеркнул, что бюджет сохранит социальную направленность. В ходе бюджетных слушаний удалось решить вопросы по заработной плате некоторых категорий работников бюджетной сферы, не допустив сокращения рабочих мест, обеспечить выполнение майских указов президента России.

- Бюджет непростой, но даже в ограниченных его рамках мы будем изыскивать средства для развития города, - сказал Владимир Евменьков.

Депутаты приняли Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск, отменили ряд решений, утративших силу, изменили структуру администрации. Эта оптимизация позволит сэкономить более 1 миллиона бюджетных средств.

Внесены изменения в Положение о звании «Почётный гражданин города Североморска».

Депутаты внесли изменение в положение об управлении культуры, наградили за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием органов ЗАГС России Наталью Тойвонен, начальника отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Североморск и Наталью Евменькову, специалиста 1 категории отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Североморск Благодарственными письмами.

По завершению заседания Евгений Алексеев вручил Почётные грамоты ряду депутатов представительного органа власти флотской столицы.

  

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