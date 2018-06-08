Бюджет опять уходит «в трубу»

31 мая региональный парламент принял во втором и окончательном чтении проект регионального закона № 43-18/6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 23 мая этот документ впервые представила в думском комитете по бюджету, финансам и налогам министр финансов Елена Дягилева. Законопроект предусматривает увеличение расходов почти на 3,5 млрд рублей и перенос ранее утверждённых сумм с одних статей расходов на другие. С чем не согласились депутаты и потребовали от министра финансов и других чиновников, приглашённых в Думу на рассмотрение законопроекта в первом чтении, пересмотреть свои варианты изменений. Что отчасти и было сделано при втором чтении законопроекта.

О медицине

Депутат Надежда Максимова «с большим сожалением констатировала, что не выполняются ни поручения губернатора, ни ранее принятые протоколы Думы».

- Я не знаю, как мы будем смотреть в глаза жителям тех муниципальных образований, где заканчиваются ремонты медицинских учреждений, - сокрушалась депутат. – В ЗАТОг.Североморск завершается ремонт поликлиники. Ни посадить, ни положить пациента там будет не на что. В Мурмашах – та же самая ситуация. Список можно продолжать. Марина Васильевна (губернатор. – Авт.) лично на встрече с жителями Североморска гарантировала, что к открытию поликлиники 15 декабря оборудование и мебель будут закуплены. И как мы будем выходить из этой ситуации?

Надежда Максимова заверила, что депутатов не надо убеждать в необходимости жёсткого управления бюджетом. Но им непонятно, почему в сложившейся экономической ситуации правильно не расставлены приоритеты. А в приоритете сегодня – здоровье населения в первую очередь, считает она и коллеги.

Почему именно сейчас надо ремонтировать сельские дома культуры, когда в областном центре работает один-единственный маммограф, и тот на ладан дышит? При нынешнем-то всплеске онкозаболеваний в регионе. Больные люди не ходят развлекаться, они мечтают об избавлении от боли и о спасении жизни.

Елена Дягилева напомнила, что формирование бюджета региона осуществляется не только Министерством финансов, но и консолидировано всеми исполнительными органами правительства области. У каждого направления деятельности – свои приоритеты по ассигнованиям. Средства на медоборудование выделяются каждый год. Приоритеты определяет Минздрав региона, и если губернатор даёт ему поручения, то министерство обязано его исполнять.

Депутаты развили тему. 360 млн рублей планировали выделить из областного бюджета на реализацию проекта ГЧП (государственно-частного партнёрства) по созданию регионального сосудистого центра на базе областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Идею похоронили, деньги остались. Ситуация с обеспечением учреждений здравоохранения современным оборудованием – катастрофическая. Где деньги, которые предназначались, в общем-то, медицине?

Министр финансов ответила, что эти средства перенаправлены на оплату труда бюджетникам и удовлетворение потребностей ресурсоснабжающих организаций.

При втором чтении законопроекта требования депутатов были учтены: 23 млн рублей целевым назначением из резервного фонда направляются на приобретение второго маммографа в Мурманске. 77 млн распределят по медучреждениям на покупку различных видов оборудования, мебели и другого оснащения, в том числе – на рентгенаппаратуру для детской больницы.

О потребностях облизбиркома

Депутата Михаила Ильиных возмущает: при острейшем дефиците бюджета, в чём необходимость выделения в середине года 5 млн рублей избирательной комиссии Мурманской области?

Елена Дягилева пояснила, что при проведении президентских выборов облизбирком затратил средств больше запланированных, и теперь ему компенсируют затраты. Деньги потрачены на информирование граждан, сказала она.

Депутатов ответ мало удовлетворил.

Об оплате труда

Депутатов интересует также: в каком объёме учитываются региональные потребности по росту зарплаты при увеличении с 1 мая федерального МРОТ и необходимости исполнения решения Конституционного суда о северных надбавках? Ранее из региона было направлено обращение в федеральные органы власти о том, что Мурманской области на эти цели необходимы 1 млрд 872 млн рублей. В региональный парламент пришёл ответ из Минфина РФ, где указана сумма в 1 млрд 11 млн. Однако, и в СовФеде, и в Госдуме говорят, что правительство РФ обязано компенсировать регионам Крайнего Севера эти расходы в полном объёме.

Министр финансов пояснила, что при формировании бюджета было предусмотрено 70% на оплату труда по новым нормам, как по областным учреждениям, так и по муниципальным. Речь идёт о сумме в 1 млрд 48 млн рублей. Снижение связано с ограничениями по доходам бюджета и по возможностям соглашения с Минфином РФ, предусмотренным бюджетным законодательством. Каждый муниципалитет дал свой расчётный объём дополнительных средств, который ему необходим. Дальше применяется методика расчёта с учётом прогноза НДФЛ, который получится при повышении зарплат, уровня софинансирования. Федерация говорит о полной компенсации региону затрат на оплату труда, а Минфин РФ применяет методику софинансирования: при расчётах сумма понижается до 71% и на величину НДФЛ. Такие же методы применены и в Мурманской области при выделении средств муниципалитетам.

По доходам

Динамика поступлений налогов в первом квартале 2018 года вызывает большие опасения. Представитель Минфина РФ, пришедший на заседание комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам, сказал, что Мурманская область находилась в так называемой «красной зоне» до 1 апреля. Объём поступлений, в первую очередь – налога на прибыль, резко упал. На заседании Экономического совета при губернаторе представитель АО «Апатит» по сути не ответил на вопрос о сокращении в конце 2017 года доходов в бюджет с 8,5 млрд рублей до 5,8 млрд. На начало года была заявлена сумма в 3,8 млрд, а сейчас она стала 1,6 млрд рублей. А сенаторы от Вологодской области говорят о существенной прибавке по налогу на прибыль от Череповецкого комбината. Группа «ФосАгро» добавила в консолидированный бюджет этого региона несколько млрд рублей. Других источников доходов у Мурманской области, помимо межбюджетных трансфертов, не предвидится?

Елена Дягилева призналась, что на сегодняшний день региональный Минфин не готов делать прогнозы. Комбинат «Апатит» не даёт информации о возможном росте налога на прибыль. Осторожно финансисты дожидаются результатов полугодия. Риск по доходной части бюджета сохраняется.

«У нас короткий летний период для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Не предусмотреть на это средства нельзя», - оправдала она выделение большой суммы «Мурманэнергосбыту» в сложившейся экономической ситуации.

О средствах «МЭС»

Рефреном на заседании бюджетного комитета звучали реплики о «непомерном аппетите теплоэнергетиков». По этой теме слово для разъяснений предоставили министру энергетики и ЖКХ Владимиру Гноевскому.

«При формировании бюджета на 2018 год было заложено субсидий для теплоэнергетиков в размере 41% от необходимого, - говорил он. – Потому что надо было выполнить условия федерального центра. В итоге мы даже не перекрыли субсидию первого полугодия. В целом бюджет у нас не 5 млрд, как говорят, а 3 млрд 540 млн рублей. Это не только на субсидии, но и на всю деятельность Министерства энергетики и ЖКХ».

Министр напомнил, что делается в регионе для ухода от мазутозависимости. Нужно искать инвесторов для перевода котельных на другие виды топлива и строительство новых, а любой проект откупается минимум за 7 лет. И тогда теплоэнергетик начнёт работать без субсидий.

В регионе сегодня построены котельные в Лейпи, Белом море, строятся в Умбе, Ёнском, в Заозёрске хотят перевести котельную с флотского на сотый мазут.

Что касается появления 330,5 млн рублей на единичный вклад в «МЭС» - «Мурманэнергосбыт». Стоимость топлива, заложенного в тариф, 11 тысяч 823 рубля, а сегодня «МЭС» приобретает его через конкурсные процедуры по 23 тысячи за тонну. А чтобы задать нормативный запас к началу отопительного сезона, необходимо приобрести 63 тысячи тонн. По старой цене можно было потратить на эти цели 740 млн рублей, по сегодняшним расценкам – 1 млрд 450 млн. Поэтому появился не уставной капитал, а имущественный взнос в «МЭС», чтобы оказать ему помощь при увеличении цены на мазут.

Представитель прокуратуры Вера Михайлова поинтересовалась: почему делается имущественный взнос, а не увеличение уставного капитала? Владимир Гноевский уверен, что не стоит обесценивать таким образом акции «Мурманэнергосбыта».

О ценах на мазут

Заместитель директора теплоэнергетического предприятия по экономике Алексей Степанов посетовал, что город Мурманск не работает в режиме экономии – до сих пор не прекратил подачу отопления в жилые дома и учреждения. А стоимость отопления областного центра в течение суток составляет 7 млн рублей. Если бы администрация города отключила тепло 10 мая, когда на полуострове поднялась температура воздуха, то удалось бы сэкономить 700 млн.

Сейчас разрабатывается проект постановления правительства об имущественном взносе собственника в лице региона в «МЭС», а сам договор будет утверждён на совете директоров. После согласования во всех органах власти законопроект поступит в областную думу.

Депутаты также недоумевают: откуда берутся такие огромные цены на мазут?

Владимир Гноевский пояснил, что закупают, в основном, у «Роснефти» с отсрочкой платежа в 90 дней. Цена у этой компании получается меньше, чем если бы покупали мазут на бирже. Специально для ФАС и других надзорных органов при закупке мазута у «Роснефти» одну цистерну «МЭС» приобретает на бирже, причём по предоплате. Цена поставщиков формируется от биржевых цен. По интернету есть цены в 16 тысяч за тонну? Есть, но 5 тысяч железная дорога берёт за доставку этой тонны.

Депутаты встревожены: при такой динамике роста цен на мазут к концу года регион спалит полбюджета. Министерству энергетики предложено собрать данные о процентном соотношении потребностей в мазуте Мурманской области в разрезе других регионов. Чтобы манипулировать этими данными при обсуждении вопроса, например, о госзаказе на закупку мазута для Мурманской области на прохождение отопительного сезона.

Мурманская областная Дума на заседании 31 мая приняла Обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву об оказании содействия в решении вопроса о компенсации расходов, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут. Там, в частности, говорится: «В структуре себестоимости теплоэнергии, производимой в регионе, стоимость топочного мазута составляет 50-70%. Начиная с 2018 года, начинается значительный рост его стоимости: в I квартале – 12898 рублей за одну тонну, во II квартале – 15663 рублей, при цене тонны за доставку по ж/д – 5430 рублей. Велика вероятность дальнейшего роста этих цен. Увеличение стоимости топлива в 2018 году приведёт к росту субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим предприятиям Мурманской области из регионального бюджета ещё на 2,6 млрд – до 5,7 млрд».

Депутаты просят увеличить Мурманской области межбюджетные трансферты из федерального центра, в том числе и с учётом того, что таковые на текущий год для арктического региона и без того значительно сокращены.

Оценка губернатора

Проект регионального закона № 43-18/6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рассматривался на заседании правительства 30 мая. Вопросов по документу не прозвучало. Состояние основного финансового документа области охарактеризовала глава региона Марина Ковтун: «Все это следствие трёх факторов: решения Конституционного суда о зарплате северян и интенсивного повышения оплаты труда, снижения налоговых поступлений от крупных налогоплательщиков и роста цены на топливо. Все эти вопросы самостоятельно нам не решить, поэтому сейчас активно работаем с федеральным центром по решению проблемы дефицита бюджета. Будем доказывать в Минфине РФ, что стандартные соглашения с субъектами Федерации, которые держат регион в Бюджетном правиле, в данном случае работать уже не могут. Но свои обязательства Мурманская область будет выполнять: и поддерживать уровень заработной платы, и обеспечивать бесперебойное прохождение отопительного сезона. Эти два направления у нас – в приоритете».

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».