Бюджет под надзором КСП

В конце марта на заседании комитета Мурманской облдумы по бюджету, финансам и налогам, был заслушан отчёт о работе Контрольно-счётной палаты в 2017 году её руководителя Елены Кашаповой. Раньше такой документ был бы формально «принят к сведению», а его содержание благополучно забыто. Сегодня цифры отчёта и аналитику депутаты намерены использовать для работы с бюджетом в течение всего года.

Нарушения по классификатору

За отчётный период аудиторы провели 55 мероприятий внешнего финансового контроля, в том числе 18 – по поручениям Думы, 16 – обусловлены требованиями законодательства, 21 – в соответствии с планами по реализации полномочий палаты. Отмечено, что львиную долю в разрезе проверок составляют экспертно-аналитические.

Внешний финансовый контроль проведён на 71 объекте, по отраслевой принадлежности наиболее всего им были охвачены: жилищно-коммунальная, экономическая и образовательная сферы.

Для систематизации нарушений использовался специальный классификатор, одобренный советом контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ. Ранее он применялся в качестве эксперимента и не представлялся к ознакомлению. Сегодня классификатор используется на постоянной основе, его данные региональная КСП представила депутатам впервые.

В 2017 году выявлено 710 нарушений в финансово-бюджетной сфере, из них 51 оценено в цифрах – всего на 867,6 млн рублей (в 2016 году было 815 млн). 95,5% от 51 нарушения приходятся на исполнение бюджета его получателями, при этом 4 млн рублей использовались не по целевому назначению.

В состав финансовых нарушений по Бюджетному кодексу не входит сумма неэффективного и неэкономного использования средств. В 2017 году она составила 27,7 млн рублей (в 2016 году – 20,4 млн).

Из 710 нарушений 60% - в сфере госзакупок. Сумма средств, подлежащих возврату, — 33,2 млн рублей.

При осуществлении своей деятельности КСП сотрудничает: с налоговыми органами, комитетом госфинконтроля, МВД, прокуратурой, Следственным комитетом.

На 1 января 2018 года в 16 муниципальных образованиях Мурманской области созданы свои контрольно-счётные органы, это 4 района и 12 городских округов. Нет КСП только в Ловозерском районе – там ссылаются на нехватку денежных средств.

Со всеми муниципальными коллегами в течение 2017 года региональная Контрольно-счётная палата осуществляла взаимодействие, оказывала им правовую и консультативную помощь.

Ошибки — системные

Елена Кашапова отметила наличие системных ошибок бюджетополучателей, то есть тех, что повторяются из года в год. Не все они решаются путём правового просвещения. Например, при использовании средств Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) ошибки делают в лечебных учреждениях при перераспределении средств в структуре тарифа (его направления — зарплата, медикаменты, питание, коммунальные расходы и т.д.). Поскольку в данном случае — не казначейское исполнение бюджета, то нет и постатейной росписи расходов. Плановое задание, конечно, имеется, но на деле оно не исполняется. Производится полное перераспределение средств, и так – повсеместно.

«Показательный пример – Оленегорская горбольница, где в прошлом году не хватало 30 млн рублей, чтобы обеспечить в первую очередь исполнение указов президента, — сказала глава КСП. - Кроме того, из ТФОМС приходят средства не с тем коэффициентом дифференциации, который нам бы хотелось. Эта нехватка денег влечёт за собой перераспределение с остальных статей расходов и возникновение кредиторской задолженности».

Системные ошибки также отмечаются при проведении экспертиз госпрограмм – это пресыщенность показателями, или же эти показатели не соответствуют заявленным целям и задачам.

«Задачник»

Председатель думского комитета по бюджету Борис Пищулин заявил о готовности внедрить в работу такое новшество, как публичное рассмотрение экспертиз госпрограмм, подготовленных КСП, на заседании своего комитета. Обещал также внести предложение на заседании Думы: депутатам – заняться тем же самым на заседаниях профильных комитетов, в соответствии с тематикой той или иной программы.

Что касается средств, выделяемых из Фонда медстрахования, то за последние 4 года их объём возрос в 2,5 раза. Расход суммы в более 16 млрд рублей, по мнению главы бюджетного комитета, необходимо тщательно контролировать.

Другой вопрос, что в тариф не заложены особенности работы в северных условиях. Медучреждения вынуждены менять структуру тарифа, чтобы исполнять решения правительства и те же майские указы президента по росту заработной платы медработников.

На Севере живём

Депутаты подняли вопрос сознательного занижения расходов региональной казны при принятии закона о бюджете на очередной отчётный период. Там, например, заведомо не учитываются реальные суммы, необходимые для компенсации расходов теплоснабжающим предприятиям для покрытия разницы в тарифах. 1 млрд 650 млн, по расчётам КСП, необходимо добавить в 2018 году на эти цели.

Насколько здорова эта практика? Можно ли с помощью аудиторов палаты убедить ТФОМС в изменении коэффициента дифференциации тарифа с учётом северных условий? Применять не 1,4, что дают федералы, а 1,5? (С учётом именно второй цифры осуществляется доплата медикам из региональной казны в размере 489 млн рублей по году. – Авт.). Для этого необходимо принять соответствующее постановление правительства РФ, говорят депутаты.

Поясним, что коэффициент 1,5% введён в Мурманской области ещё экс-губернатором Евгением Комаровым в 90-х годах, на основании тогдашней федеральной повестки о делегировании регионам полномочий из федерального центра.

Относительно процесса формирования расходов бюджета на очередной год Елена Кашапова предлагает не принимать новых расходных обязательств, не выполнив старых. Или же эти новые принимать не в полном объёме и относить по выполнению на второй план.

По поводу изменения коэффициента дифференциации тарифа ТФОМС глава КСП сослалась на «социального» вице-губернатора Инну Погребняк, которая совместно с областным Минздравом активно занимается этим вопросом. КСП им помогает постоянными подтверждениями нехватки средств.

Правительству области предлагалось создавать территориальную программу медстрахования с дефицитом. Но так делать нельзя по закону, надо изыскивать источники покрытия. А источники известны – областной бюджет или субвенция из федерального фонда медстрахования. Последний категорически отказывается учитывать пресловутые «северные условия». На эту проблему попытаются обратить внимание на предстоящих Днях Мурманской области в Совете Федерации.

Позднее, на том же заседании комитета по бюджету, депутаты поддержали обращение Псковского областного Собрания депутатов в правительство Российской Федерации о внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Там идёт речь об учёте разных климатических поясов проживания, то есть, о льготах для северных территорий, Русского Севера.

Минфин строг

Пояснения по формированию областного бюджета дал Борис Пищулин: «Мы стоим в определённых рамках. Их вводит федеральный Минфин — это соглашения по дотациям, кредитам, реструктуризации. С другой стороны – по отдельным направлениям расходов закладываем в бюджет больше, чем нужно, в конце года средства остаются. В частности, по мерам соцподдержки. В 2017 году 500 млн рублей недоиспользовали чисто из-за направлений, в которые заложили средств при планировании бюджета больше, чем нужно».

Глава бюджетного комитета отметил также, что средства для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям сложно предусмотреть в бюджете на 1 год с большой точностью из-за отсутствия данных по реальным затратам. Заложить средства можно только на первое полугодие, с учётом расходов в предыдущий период, во втором полугодии они корректируются. К тому же, если иметь в виду вышеупомянутые 1 млрд 650 млн рублей субсидий тепловикам в казне сразу же, то получится нарушение соглашения с Минфином РФ о размере дефицита бюджета, который не должен превышать 5% от собственных доходов.

Борис Пищулин выразил сожаление по поводу роста кредиторской задолженности медучреждений, несмотря на рост тарифа ТФОМС.

Большое число нарушений в сфере госзакупок глава КСП объяснила многочисленными изменениями, то и дело вносимыми в законодательство, — очень сложно быстро к ним адаптироваться. А снижение посещаемости сайта КСП – необходимостью его модернизации.

Депутаты признали необходимость: рассматривать один раз в квартал результаты работы КСП и реакцию нарушителей – должностных лиц — на её замечания.

О школьных завтраках

Депутаты с нетерпением ждут заключение КСП по денежному суточному стандарту на бесплатное питание школьников. Как «РПГ» уже сообщала, в декабре прошлого года вице-губернатор Инна Погребняк изложила депутатам позицию правительства по вопросу выделения муниципалитетам субвенций на организацию бесплатного питания школьникам. Для расчёта объёмов субвенций выведена цифра в 108 рублей. Это не стоимость одной порции питания, а расчётная величина, которая корректируется в зависимости от числа льготников, обеспечиваемых бесплатным питанием, количества приёмов пищи, дороговизны продуктов и т.д. Вопрос вызвал нешуточную дискуссию, в арбитры призвали КСП.

Елена Кашапова обещала представить необходимое заключение к 10 апреля. Необходимо было проделать огромную работу, от каждого муниципалитета поступили многостраничные обоснования своих расчётов. Выводы уже есть, но их необходимо ещё аргументировано и грамотно изложить, пояснила она.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».