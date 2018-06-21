Бюджет прошлого года диктует условия работы в текущем году

В областной Думе прошли публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2017 год». Вёл слушания заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Леонид Лукичев.

Открывая мероприятие, председатель Думы Сергей Дубовой напомнил, что приоритеты бюджета 2017 года, который формировался в непростых экономических условиях, были отданы выполнению всех принятых социальных обязательств, в том числе, по майским указам Президента, обеспечению расходов, необходимых для поддержания жизнедеятельности муниципальных образований, бюджетных учреждений, недопущению задолженности по заработной плате.

- Мы ждём сегодня объективного взгляда на проводимую в прошлом году финансовую, бюджетную, налоговую политику в регионе, рассчитываем услышать мнение представителей общественности, муниципальных образований, депутатского корпуса, - подчеркнул глава регионального парламента.

О законопроекте присутствующих проинформировала министр финансов области Елена Дягилева. В течение 2017 года параметры областного бюджета были уточнены 2 раза. В результате внесенных изменений предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части предоставления льгот ЖКУ, на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами, на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах.

Основные параметры областного бюджета в 2017 году исполнены в следующих объёмах: по доходам - 56829,3 млн рублей, по расходам – 57066,6 млн рублей, с дефицитом в размере 237,3 млн рублей. Объём государственного долга по состоянию на 1 января 2018 год по сравнению с 1 января прошлого года снизился на 8%.

В ходе обсуждения выступили представители муниципальных образований, общественных организаций. Были затронуты вопросы реализации государственных программ в сфере образования, культуры, транспорта, проблемы в связи с повышением минимального размера заработной платы, оснащением медицинских учреждений и кредиторской задолженностью. Шла речь и о необходимости ремонта ряда школ в муниципальных образованиях.

- Проблем немало, на местах необходимо обратить внимание на оптимизацию расходов и искать дополнительные источники пополнения доходной части. Важно понимать, что муниципальные и региональные власти работают в одной команде, и только слаженные действия будут способствовать развитию региона, отметил в завершение Сергей Дубовой.