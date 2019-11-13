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Мурманская область. Арктика13.11.19 12:19

Бюджет следующего года является достаточно позитивным - Борис Пищулин

В Думе состоялись публичные слушания по проекту закона Мурманской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Вёл слушания председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

Открывая мероприятие, председатель Думы Сергей Дубовой подчеркнул, что бюджет области касается каждого из нас и, принимая его, важна максимальная открытость и прозрачность для жителей региона.

- Проект бюджета ориентирован на выполнение задач, которые позволят улучшить качество жизни людей и развивать экономику. Приоритетом всегда была и остается социальная сфера. С учётом объёма расходов на эти цели, бюджет, как и прежде можно назвать социально направленным, - отметил спикер.

Как бюджет развития охарактеризовала проект главного финансового документа Оксана Демченко:

- Мурманская область участвует во всех национальных проектах с максимальным привлечением средств в регион.

С информацией о проекте областного бюджета выступила Елена Дягилева. В 2020 году доходы составят 73 916 599,4 тысячи рублей, расходы –76 964 976,1 тысячи рублей. Законопроект сформирован на основе 30 государственных программ и направлен на сохранение социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона.

Приоритетные направления бюджета 2020 года – медицина, образование, комфортная среда и социальная поддержка граждан. По ним предусмотрено существенное увеличение финансирования. Так, 453 миллиона рублей выделено на реализацию регионального проекта по обеспечению учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, 585 миллионов рублей предусмотрено на капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения, 500 миллионов на приобретение медицинского оборудования. При этом Борис Пищулин подчеркнул, что требует внимания вопрос просроченной кредиторской задолженности медучреждений.

Также продолжится проект по выплате региональной доплаты молодым мамам. Отмечалось, что 2020 году предусмотрены средства на строительство детских садов в Мурманске, Алакуртти, Мурмашах, школы в Североморске, спортивных объектов и реконструкцию зданий учреждений культуры, фельдшерско-акушерского пункта в Краснощелье, очистных сооружений.

Предусмотрена существенная поддержка муниципальным образованиям – более 26 миллиардов рублей. На слушаниях подчеркивалась необходимость обратить внимание на качество управления муниципальными финансами.

В ходе публичных слушаний выступили представители муниципальных образований и общественности.

Подводя итог обсуждению, Борис Пищулин подчеркнул особенности бюджета следующего года, который является достаточно позитивным, позволяющим не только обеспечить текущее финансирование расходных обязательств, но и решать вопросы развития приоритетных направлений в области.

Борис Пищулин обратил внимание на то, что учтены ряд предложений и рекомендаций прошлых публичных слушаний, касающиеся финансирования строительства детского сада в Североморске, софинансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений, индексации социальных выплат, поддержки общественных организаций, строительства пешеходного моста в Полярном.

- Все высказанные сегодня предложения будут проанализированы, обобщены, направлены главе региона и депутатам, - подчеркнул председатель профильного комитета Думы.

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