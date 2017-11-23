Бюджетное финансирование программы «Развитие транспортной системы» планируют увеличить на 1,8%

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации, которое вёл Иван Новокшонов. В центре внимания парламентариев был проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Депутаты рассмотрели ряд профильных государственных программ. В частности, отмечалось, что в следующем году из средств Дорожного фонда 142 миллиона рублей планируется направить на капитальный ремонт покрытия автодороги Умба-Варзуга на участке 74- 89 километр .

Как отметил Иван Новокшонов, по сравнению с параметрами 2017 года объём бюджетных назначений по программе «Развитие транспортной системы» увеличится на 1,8%.

На заседании также прозвучало, что при наличии на 1 января следующего года остатков бюджетных ассигнований Дорожного фонда региона, средства планируется направить на ремонт муниципальных дорог.

Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении.