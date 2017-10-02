Бюджетные ассигнования на развитие техники для освоения шельфа планируют немного сократить

Объём бюджетных ассигнования на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году составит 10,233 млрд рублей, следует из сопроводительных документов к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

В 2018 году этот показатель ожидается на уровне 9,801 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах – по 9,807 млрд рублей.

Согласно документу, результатами программы станут «создание научно-технического задела для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для отраслей, осуществляющих добычу полезных ископаемых», а также судов научно- исследовательского и экспедиционного флота. В числе прочего, планируется разработать инновационную технику для освоения шельфовых месторождений, а также провести техперевооружение на исследовательских комплексах.