Бюджетные ассигнования на развитие техники для освоения шельфа планируют немного сократить
Объём бюджетных ассигнования на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений в
В
Согласно документу, результатами программы станут «создание научно-технического задела для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств гражданского назначения для отраслей, осуществляющих добычу полезных ископаемых», а также судов научно- исследовательского и экспедиционного флота. В числе прочего, планируется разработать инновационную технику для освоения шельфовых месторождений, а также провести техперевооружение на исследовательских комплексах.