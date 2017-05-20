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Мурманская область. Арктика20.05.17 07:30

Бюджетных мест в МАГУ и МГТУ всем хватит!

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с администрациями Мурманского арктического государственного и Мурманского государственного технического университетов провело видеоконференцию о приемной кампания в вузы Мурманской области в 2017 году.

Участие в ней приняли выпускники 11 классов школ Мурманской области и их родители. Ребята воспользовались возможностью напрямую задать вопросы, касающиеся особенностей поступления и условий обучения в вузах региона.

В этом году в соответствии с планами приема Мурманский арктический государственный университет располагает 519 бюджетными местами, Мурманский государственный технический университет готов принять абитуриентов на 539 бюджетных мест. 

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