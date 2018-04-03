Бюрократические тонкости и новое название не повлияет на Молодёжного совета при главе ЗАТО г.Североморск

В Североморске на базе отдела молодёжи, физической культуры и спорта администрации флотской столицы прошло первое заседание Молодёжного совета при главе ЗАТО г.Североморск. В рамках заседания участники обсудили организационные вопросы, определили структуру совета.

Ранее в Североморске действовал «Городской Совет молодёжных инициатив ЗАТО г.Североморск». Он был сформирован в 2001 году активистами города. В него входили руководители молодежных и спортивных объединений ЗАТО г.Североморск.

«За эти 17 лет многое изменилось. Совет по реализации государственной молодёжной политики - «Городской Совет молодёжных инициатив ЗАТО г Североморск» стал для каждого города не просто добровольной, а обязательной организацией. На данный момент он получил название «Молодёжный совет при главе ЗАТО г.Североморск». Стал документально оформленным и регламентированным совещательным органом», - сказал заместитель главы ЗАТО г.Североморск – председатель Молодёжного совета Эдуард Миронов.

По мнению Эдуарда Миронова, бюрократические тонкости и новое название не повлияет на работу его участников.

Заместителем председателя Молодёжного совета при главе ЗАТО г.Североморск была единогласно выбрана Екатерина Обухова. Екатерина имеет четырехлетний опыт работы в студенческом совете Мурманского государственного технического университета и уже не раз представляла область на молодёжных форумах России.