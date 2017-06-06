Бывшая работница АО «Апатит» пыталась совершить подкуп с целью избежать привлечения к уголовной ответственности

Прокурором г.Кировска утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшей работницы АО «Апатит» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и п. «б» ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп за заведомо незаконное бездействие).

В ходе предварительного следствия достоверно установлено, что обвиняемая, являясь материально-ответственным лицом, замещая должность инспектора (по хозяйственной части) бюро документационного обеспечения Управления Восточного рудника АО «Апатит», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, совершила хищение имущества АО «Апатит» в виде двух мебельных групп шкафов, находившихся на хранении в заводских упаковках. Общая сумма ущерба составила 6880 рублей.

При распоряжении по своему усмотрению похищенным женщина была задержана у своего дома по месту жительства представителем службы режима ДЭБ УЭБ обособленного подразделения АО «ФосАгро-Череповец» в г. Кировске, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

С целью избежать привлечения к дисциплинарной и уголовной ответственности обвиняемая передала представителю службы режима ДЭБ УЭБ в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 50 тысяч рублей, т.е. в значительном размере, за сокрытие факта хищения материальных ценностей.

Уголовное дело направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.