Народные контролеры во время рейда в торговую сеть обнаружили многочисленные нарушенияНачалась реконструкция участка федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.09.18 15:47

Бывшего и.о. директора Мончегорского политехнического колледжа обвиняют в халатности

Следствием установлено, что обвиняемая в период с 11 июля по 1 августа 2015 года, являясь должностным лицом ГАПОУ МО «МонПК», ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности при согласовании и предоставлении в Министерство образования и науки Мурманской области отчёт об исполнении государственного задания за первое полугодие 2015 года, а  именно: не обеспечила проверку достоверности внесенных в отчёт сведений; не указала работнику, подготавливающему данный документ на недопустимость внесения недостоверных сведений; допустила не соответствовавшее действительности искажение среднегодовой численности обучающихся путем завышения на 45 лиц.

На основании указанных сведений, представленных в отчёте в Министерство образования и науки Мурманской области, колледж был перефинансирован в 2015 году на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов иных государственных областных образовательных организаций области, на нужды которых могли бы быть также направлены денежные средства в виде субвенций из областного бюджета для реализации ими своих функций и обеспечения реализации образовательных программ стандартного качества и объёма.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в настоящее время расследование продолжается, следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДилетантам в Арктике делать нечего
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 374 человека
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 35 копеек, евро вырос на 18 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыПредпенсионников защит железное табу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика