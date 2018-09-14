Бывшего и.о. директора Мончегорского политехнического колледжа обвиняют в халатности

Следствием установлено, что обвиняемая в период с 11 июля по 1 августа 2015 года, являясь должностным лицом ГАПОУ МО «МонПК», ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности при согласовании и предоставлении в Министерство образования и науки Мурманской области отчёт об исполнении государственного задания за первое полугодие 2015 года, а именно: не обеспечила проверку достоверности внесенных в отчёт сведений; не указала работнику, подготавливающему данный документ на недопустимость внесения недостоверных сведений; допустила не соответствовавшее действительности искажение среднегодовой численности обучающихся путем завышения на 45 лиц.

На основании указанных сведений, представленных в отчёте в Министерство образования и науки Мурманской области, колледж был перефинансирован в 2015 году на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов иных государственных областных образовательных организаций области, на нужды которых могли бы быть также направлены денежные средства в виде субвенций из областного бюджета для реализации ими своих функций и обеспечения реализации образовательных программ стандартного качества и объёма.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в настоящее время расследование продолжается, следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.