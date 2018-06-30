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Мурманская область. Арктика30.06.18 08:10

Бывшего руководителя ООО «Мончегорский механический завод» оштрафовали на 250 тысяч рублей за невыплату заработной платы

Судом апелляционной инстанции приговор в отношении бывшего руководителя ООО «Мончегорский механический завод» по факту невыплаты заработной платы на сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей оставлен без изменения.

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства суд первой инстанции счёл достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Мончегорский механический завод». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности) и  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

Следствием и судом установлено, что бывший руководитель предприятия, при наличии денежных средств на расчётных счетах, используя своё служебное положение, в период свыше трёх месяцев не выплатил часть заработной платы за январь 2016 года двум работникам общества, а также в период времени с января по апрель 2016 года, умышленно не выплачивал заработную плату двадцати работникам предприятия. В результате преступных действий обвиняемого сумма задолженности перед работниками предприятия составила свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следствием была собрана достаточная доказательственная база, изобличающая злоумышленника в совершении преступлений, исследованы правоустанавливающие и финансовые документы, допрошены свидетели и потерпевшие.

Суд приговорил бывшего исполняющего обязанности генерального директора ООО «Мончегорский механический завод» к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях на срок 2 года 6 месяцев.

Не согласившись с принятым решением, защитник подсудимого подал апелляционную жалобу на вышеуказанный приговор суда. Жалоба судом апелляционной инстанции оставлена без удовлетворения, вынесенный приговор вступил в законную силу.

 

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