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Мурманская область. Арктика22.01.19 14:18

Бывшего руководителя предприятия «Лавна» оштрафовали на 120 тысяч рублей за хищение чужого имущества с использованием служебного положения

Директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, признан судом виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Собранные следственным отделом по Кольскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия Кольского района «Лавна», осуществляющего работы по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилищного и нежилого фонда нп. Междуречья Кольского района, в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, фактически не приобретая оборудование теплоснабжения для установки в жилых домах нп. Междуречье Кольского района, предоставил в бухгалтерию вышеуказанного предприятия фиктивные документы для списания денежных средств, ранее выданных ему в сумме более 130 тысяч рублей, противоправно и безвозмездно обратив их в свою пользу.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, кроме того, достоверно зная, что работы по ремонту подъездов многоквартирных домов не будут выполнены обществом, с которым МУП «Лавна» заключён фиктивный договор, директор предприятия изготовил и подписал подложные документы, необходимые для оплаты данных работ, на основании которых бухгалтерия предприятия перечислила на расчетный счет общества денежные средства в сумме более 397 тысяч рублей. При этом злоумышленник похитил из вышеуказанной суммы более 123 тысячи  рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению. В результате указанные работы были выполнены третьими лицами без заключения с ними договора на оказание услуг.

Приговором Кольского районного суда Мурманской области подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 120 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с руководством муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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