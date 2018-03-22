Бывшего заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление Енского сельского территориального округа» обвиняют в служебном подлоге

Прокурором Ковдорского района Мурманской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Управление Енского сельского территориального округа».

Должностное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 290 УК РФ (служебный подлог). Всего вменяется 18 эпизодов преступной деятельности.

По версии следствия, обвиняемый выдавал жителям Ковдорского района фиктивные выписки из похозяйственных книг о том, что они на законных основаниях владеют земельными участками, которые им выделены до принятия Земельного кодекса Российской Федерации. На основании указанных выписок гражданами было оформлено право собственности на 10 земельных участков, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 1 млн 800 рублей.

Уголовное дело по указанному факту возбуждено по результатам прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ковдорский районный суд Мурманской области.