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Мурманская область. Арктика09.03.18 08:57

Бывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения

Судебный процесс по второму уголовному делу в отношении ранее осужденного бывшего директора ОАО «Колэнергосбыт» Геннадия Шубина может начаться весной текущего года, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Панфилов.

Шубину инкриминируются три эпизода мошенничества в особо крупном размере с кредитами «Сбербанка», один эпизод мошенничества в особо крупном размере с хищением мазута и один эпизод злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями при попытке обанкротить предприятие «Кандалакшаводоканал» в период 2008-2011 годов. При этом вторым фигурантом в эпизоде с мазутом является экс-депутат Мурманской областной думы Максим Нефедов.

Общая сумма ущерба по пяти эпизодам оценивается в 954,2 млн рублей. Расследованием уголовного дела на протяжении почти шести лет занимается СКР.

По словам Александра Панфилова, чтобы ознакомиться с уголовным делом, Геннадия Шубина пришлось дважды этапировать из колонии-поселения под Сыктывкаром в Мурманск - в сентябре на максимально возможный срок в три месяца и в середине февраля. При этом осужденный попадал в СИЗО в значительно ужесточенные условия отбывания наказания, отмечает адвокат. «Шубин сейчас здесь, он ограничен в сроках ознакомления, они истекает в середине марта (...) Если дело сразу будет передано в Генеральную прокуратуру и обвинительное заключение будет готово в течение десяти дней, то дело уйдет в Октябрьский районный суд Мурманска и в апреле-мае процесс может уже начаться», - рассказал Панфилов.

Защита полагает, что при самом пессимистичном прогнозе к назначенному сроку в 15 лет Шубину могут добавить ещё три года заключения. Однако собеседник агентства отмечает, что из-за продолжительного расследования уголовного дела истекают сроки давности. Так, в марте, ноябре и декабре текущего года истекают десятилетние сроки давности по эпизодам, связанным с открытием кредитных линий в «Сбербанке».

Александр Панфилов также считает, что в суде будет переквалифицирован эпизод с мазутом. «При худшем раскладе, если будет доказано, что Нефедов и Шубин вместе договорились обмануть поставщика мазута «Торговый дом «Ресурсинвест», то им грозит не общеуголовное мошенничество, а хищение в предпринимательской деятельности. Сейчас эта статья 159.4 УК РФ признана неконституционной, но на момент предполагаемого хищения была ещё в силе, и дело будет прекращено за давностью», - пояснил он.

Кроме того, адвокат считает несостоятельным выводы следствия о преднамеренном банкротстве «Кандалакшаводоканала». Согласно материалам уголовного дела, Шубин через подконтрольную ему управляющую компанию «ЖКС» перестал оплачивать услуги водоснабжения, а через подконтрольную энергосбытовую компанию «КРЭС» предъявил иски за потребленную электроэнергию.

Как сообщалось, в августе 2015 года Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор фигурантам «дела энергетиков». Геннадию Шубину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, его племяннику Александру Хазову - 9 лет лишения свободы, сбежавшему из России предпринимателю Михаилу Бородулину - 7 лет лишения свободы. Рассмотрение уголовного дела в отношении четвертого фигуранта «дела энергетиков» Натальи Тюкачевой было временно приостановлено в связи с ее выходом в декрет. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы и отсрочил отбывание реального наказания для осужденной до 2028 года - даты, когда малолетняя дочь Тюкачевой достигнет 14-летнего возраста.

По версии следствия, Шубин руководил на протяжении более четырёх лет созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области. Для легализации похищенного деньги выводились через оффшорные компании. Всего, по версии следствия, с 2008 по 2012 год осужденные похитили свыше 1 млрд 865 млн рублей.

В декабре 2015 года осужденному Геннадию Шубину было предъявлено обвинение по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду злоупотребления полномочиями в период 2008-2011 годов на общую сумму ущерба около 1 млрд рублей, сообщал журналистам его адвокат Панфилов, пишет interfax-russia.ru.

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