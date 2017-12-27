Бывшему генеральному директору ООО «Асгард» грозит срок за уклонение от уплаты налогов в сумме более 6 млн рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Асгард» О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период времени с 1 января 2013 года по 29 марта 2016-го, занимая должность генерального директора ООО «Асгард», в нарушение законодательства о налогах и сборах, самостоятельно определял очередность и направления расходования денежных средств общества, умышленно игнорируя обязанность налогового агента по перечислению налога с доходов физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации, поставив интересы ООО «Асгард» и свои личные интересы выше интересов государства, не перечислил НДФЛ в сумме 6 млн 273 тысячи 535,89 рубля.

Санкция ч. 1 ст. 199.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 2 года.

Кроме того, прокуратурой округа подготовлено исковое заявление в интересах бюджета РФ о взыскании причиненного О. материального ущерба, которое будет заявлено при рассмотрении судом уголовного дела по существу.