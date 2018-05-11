Бывших полицейских будут судить за незаконную ловлю краба

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами из ПУ УФСБ России по западному арктическому району в феврале текущего года был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию фактов противоправных действий сотрудников полиции.

В ходе специальных мероприятий оперативники и пограничники задержали старшего лейтенанта полиции на катере в акватории Баренцева моря в районе острова Кильдин. С помощью самодельных крабовых ловушек 32-летний полицейский и его 36-летний знакомый – житель города Полярный – незаконно выловили 228 особей камчатского краба.

В отношении старшего лейтенанта полиции в марте сотрудниками собственной безопасности областного управления МВД России проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Материалы проверки направлены в СУ СК России по Мурманской области для принятия процессуального решения. Следователем СО по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. В апреле в качестве обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов привлечен бывший полицейский ОМВД России по ЗАТО Александровск.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.