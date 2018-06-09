Бывший генеральный директор ООО «Мурманэнергострой», совершивший хищение денежных средств путем обмана, получил реальный срок

Кандалакшский районный суд с дислокацией в п.Умба Терского района вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Мурманэнергострой» Геннадия Трубицина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов)

Установлено, что генеральный директор ООО «Мурманэнергострой», являясь подрядчиком по условиям муниципального контракта, совершил мошеннические действия при возведении малоэтажного дома для переселения населения из аварийных домов в поселке Умба Терского района Мурманской области. Им были внесены недостоверные сведения в локальную смету относительно объёмов работ, а в актах о приёмке выполненных работ один и тот же объём работ был отражен несколько раз вместо одного фактически примененного. Кроме того, умышленно применил алгоритм ценообразования, не соответствующий действующим нормативам ценообразования в строительстве.

В результате указанных действий руководитель общества похитил бюджетные средства в размере свыше 19 млн рублей.

Суд приговорил Трубицына к 4 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима. Исковые требования о возмещения суммы ущерба удовлетворены в полном объёме.

Приговор суда не вступил в законную силу.