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Мурманская область. Арктика07.06.18 14:19

Бывший начальник отделения правоохранительных органов Мурманской области признан судом виновным в превышении должностных полномочий и фальсификации

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СК России по Мурманской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции УМВД России по Мурманской области Я-ому Д.М. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления). Прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году Я-ий, с целью имитации служебной деятельности по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и улучшения статистических показателей по раскрываемости таких преступлений, сфальсифицировал проведение оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка». В результате сфальсифицированные материалы ОРД послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере) в отношении заведомо невиновного лица.

Приговором суда Я-ий Д.М. признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.

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